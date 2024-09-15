الأحد 15 سبتمبر 2024
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لينك التسجيل، موقع تنسيق الجامعات يواصل استقبال رغبات طلاب الدور الثاني والدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2024، فيتو
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يواصل موقع التنسيق استقبال طلاب الدور الاول والثاني الدبلومات والمدارس الفنية لتسجيل الرغبات علي موقع تنسيق الجامعات.

ويمكن لطلاب الدور الاول والثاني للدبلومات والمدارس الفنية تسجيل الرغبات من خلال الرابط التالي 

 

واختتم اليوم الخميس موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم، حيث تم إتاحة تسجيل الرغبات في الفترة من الثلاثاء الموافق 3/9/2024 حتى اليوم الخميس الموافق 12/9/2024.

 

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني:
• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت:  
• سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.

 مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

• يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.
• ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة.

 أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

● مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني:
• التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلًا من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق.

 

 

• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

 

• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع. 

 

• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات.

• تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت  فور إعلان النتائج.

 

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

أولًا: الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات:
‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق                                   

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجاري / زراعي.... (ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).
‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلي: ( س / 000000 )
‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المُقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم). 

 

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

ثانيًا: الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية"
1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق 
2- ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.
3- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).
4- يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

 

5- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

 

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