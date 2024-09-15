محمد سعفان أمينا لـ مستقبل وطن بالجيزة

قرر حزب مستقبل وطن، اختيار محمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، أمينا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك في ضوء التغييرات التي يشهدها حزب مستقبل وطن، بعد اختيار النائب أحمد عبد الجواد، أمينًا عامًا، خلفا للنائب أشرف رشاد.

ويأتي تولي محمد سعفان، أمينا لحزب مستقبل وطن في الجيزة، خلفا للنائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ.

يشار إلى أن محمد سعفان، تولى منصب وزير القوى العاملة، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتولى بعده منصب الوزير حسن شحاته، وحاليا الوزير محمد جبران.

ومحمد سعفان، قبل توليه المنصب الوزاري، كان نائبا لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيسا لنقابة العاملين بالبترول.



ومن الجدير بالذكر أن المصرفي السيد القصير، وزير الزراعة السابق، كان من بين المرشحين لتولي منصب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إلا أن الاختيار وقع على الوزير السابق محمد سعفان.



