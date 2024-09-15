بعد استبعاد أشرف رشاد، أحمد عبد الجواد أمينا عاما لحزب مستقبل وطن

أسفرت انتخابات الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، عن اختيار النائب أحمد عبد الجواد، أمينًا عامًا للحزب بالإجماع، بعد استبعاد أشرف رشاد، عضو مجلس النواب.

استبعاد أشرف رشاد من أمانة حزب مستقبل وطن

يشار إلى أن النائب أشرف رشاد، بعد استبعاده من منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، لم يشارك في أي فعالية تخص الحزب.

كما أن النائب أحمد عبدالجواد، تم اختياره أمينًا للتنظيم بالحزب، في مارس من العام الماضي، وهو عضو بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، ونائبًا لرئيس الحزب.

يشار إلى أن النائب أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، كان يشغل منصب الأمين العام، خلال فترة توليه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.