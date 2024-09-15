الأحد 15 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

تداول 17 آلف طن بضائع بمواني البحر الأحمر

تداول 17 آلف طن بضائع
تداول 17 آلف طن بضائع بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 756 شاحنة و150 سيارة.

حركة تداول الحاويات 

وشملت حركة الواردات 10500 طن بضائع، 464 شاحنة و120 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 292 شاحنة و30 سيارة. 
 

ويستعد ميناء سفاجا  اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي امل، بوسيدون اكسبريس ودليلة وغادرت العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و245 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين  اور وايلة. 

كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة JAS CHEM WESER علي متنها 3000 طن مادة بروبلين قادمة من الامارات.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1550 راكب بموانيها.

البحر الأحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول الحاويات الحاويات

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