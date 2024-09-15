الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالعصيدة والشربات، أبرز مظاهر احتفال أهالي الإسكندرية بذكرى المولد النبوي

الاحتفال بالمولد
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فيتو

يحتفل أهالي غرب الإسكندرية من العائلات البدوية وأهل الصعيد بذكرى المولد النبوي الشريف بشكل مختلف، حيث تكون اكلة العصيدة هي الطبق الرئيسي للاحتفال بالمولد النبوي، بالإضافة إلي أن يوم ذكرى المولد تحرص الأسر علي أن يكون هناك لحوم ودجاج على مائدة الغداء. 

مكونات العصيده وسبب الاحتفال بها

قال نزيه الحكيم، الشاعر والباحث في الأصول العربية:  تتكون العصيدة من  دقيق قمح أو شعير وسمن ولبن وماء، بالإضافة إلى العسل الأسود، ويضاف لها المكسرات المختلفة أو تترك كما هي، ولها مذاق حلو وغنية بالسكريات.

واضاف الحكيم، انه يرجع احتفال البدو بـ العصيدة كونها عادة متوارثة منذ زمن بعيد وقبل ظهور حلوي المولد أو وصولها الي المناطق النائية بأطراف الصحراء في العهد الفاطمي الذي ظهر فيه الاحتفال بالمولد النبوي، وتوارثتها الأجيال المتعاقبة وحرصت عليها الأجيال، بعد ذلك بجوار حلوي المولد.

 

واحتفل أكبر مساجد حي العجمي بذكرى المولد النبوي الشريف، باحتفال مهيب، بدأ بخطبة للشيخ مصطفى حسين إمام وخطيب المسجد، عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف،  والتأكيد علي مشروعية الاحتفال به.

كما كان هناك تواشيح دينية لعدد من المنشدين والشيوخ، وجري توزيع حلوي المولد والشربات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إحياء المولد النبوي المولد النبوي الشريف العصيده احتفال بالمولد النبوي مسجد الحديد و الصلب أخبارمحافظة الإسكندرية

مواد متعلقة

الطرق الصوفية تحتفل بذكرى المولد النبوي.. مواكب بالآلاف في محيط أضرحة آل البيت.. ترديد الأناشيد والمدائح النبوية.. وهذه أبرز الطقوس الاحتفالية

الأكثر قراءة

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

بث مباشر لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

بعد استبعاد أشرف رشاد، أحمد عبد الجواد أمينا عاما لحزب مستقبل وطن

الأهلي يتقدم على جورماهيا بثنائية ربيعة وتاو في الشوط الأول (فيديو وصور)

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

شاهد على حادث الشرقية: عامل التحويلة شغال من 28 سنة ولم يخطئ مرة واحدة (صور)

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

موعد جلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تشكيل لجنتين لكشف أسباب حادث قطاري الزقازيق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

تفسير حلم الكعبة في المنام وعلاقته بتحقيق الكثير من الأمنيات

هل كانت تُضرب الموسيقى والطبول للاحتفال بالمولد النبوي؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية