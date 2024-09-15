بالعصيدة والشربات، أبرز مظاهر احتفال أهالي الإسكندرية بذكرى المولد النبوي

يحتفل أهالي غرب الإسكندرية من العائلات البدوية وأهل الصعيد بذكرى المولد النبوي الشريف بشكل مختلف، حيث تكون اكلة العصيدة هي الطبق الرئيسي للاحتفال بالمولد النبوي، بالإضافة إلي أن يوم ذكرى المولد تحرص الأسر علي أن يكون هناك لحوم ودجاج على مائدة الغداء.

مكونات العصيده وسبب الاحتفال بها

قال نزيه الحكيم، الشاعر والباحث في الأصول العربية: تتكون العصيدة من دقيق قمح أو شعير وسمن ولبن وماء، بالإضافة إلى العسل الأسود، ويضاف لها المكسرات المختلفة أو تترك كما هي، ولها مذاق حلو وغنية بالسكريات.

واضاف الحكيم، انه يرجع احتفال البدو بـ العصيدة كونها عادة متوارثة منذ زمن بعيد وقبل ظهور حلوي المولد أو وصولها الي المناطق النائية بأطراف الصحراء في العهد الفاطمي الذي ظهر فيه الاحتفال بالمولد النبوي، وتوارثتها الأجيال المتعاقبة وحرصت عليها الأجيال، بعد ذلك بجوار حلوي المولد.

واحتفل أكبر مساجد حي العجمي بذكرى المولد النبوي الشريف، باحتفال مهيب، بدأ بخطبة للشيخ مصطفى حسين إمام وخطيب المسجد، عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والتأكيد علي مشروعية الاحتفال به.

كما كان هناك تواشيح دينية لعدد من المنشدين والشيوخ، وجري توزيع حلوي المولد والشربات.

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