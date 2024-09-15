"واحد من الناس" يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الأحد، على شاشة الحياة يحتفل د.عمرو الليثي بذكرى المولد النبوي الشريف.

احتفال عمرو الليثي بالمولد النبوي الشريف

ويلتقي اليثي مع الشيخ يسري عزام، ويتحدث عن كيفية الاحتفال الصحيح بالمولد النبوي، ويروي حكايات من السيرة النبوية العطرة.

كما يلتقي مع المنشد إيهاب يونس والمنشد عبد الرحمن بلاله ويقدمان باقة مختارة من أجمل الابتهالات الدينية والمدائح النبوية.

ويذاع واحد من الناس اليوم الاحد في العاشرة مساء على قناة الحياة.