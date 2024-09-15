الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

الفتوى والتشريع تنتهي إلى تشكيل لجنة لبحث النزاع بين السكك الحديدية وحي أسيوط

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلي تكليف الهيئة القومية لسكك حديد مصر وحي غرب أسيوط بتشكيل لجنة فنية لبحث النزاع بشأن إلزام الأخير بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الهيئة.

وذكرت الفتوى أنه نشأ نزاع بين الهيئة القومية لسكك حديد وحي غرب أسيوط بشأن ملكية كل منهما لقطعة أرض، وهي التي استخدمها حي أسيوط بوضع متعلقات تخصها تابعة للمحافظة.

وتابعت الفتوى والتشريع بالعرض عليها قررت تشكيل لجنة لبحث النزاع وعرضه على الفتوى لبيان أحقية أي منهما.

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مجلس الدولة الفتوى والتشريع الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إدارة شرطة السكك الحديدية هيئة السكك الحديديه

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