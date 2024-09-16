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اقتصاد

5 شركات وساطة تتصدر قائمة الأعلى تداولا بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 شركات قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسية - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) خلال الأسبوع، وجاءت كالتالي:

- هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4 مليارات جنيه. 

- أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.15 مليار جنيه. 

- ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه. 

- آى إف جي هيرميس الدولية للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه. 

- التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.17 مليار جنيه 

تعاملات نهاية الأسبوع 

وكانت مؤشرات البورصة قد ارتفعت بختام تعاملات جلسة الخميس 12 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 2069 تريليون جنيه لتخسر نحو 5 مليارات جنيه. 

حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 37552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13277 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79%  عند مستوى 7129 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89%  عند مستوى 2914 نقطة.

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