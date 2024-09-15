التعليم العالى تعلن تدشين شركة "نكست إيرا" للشراكة مع القطاع الخاص.. الأربعاء

تنظم وزارة التعليم العالي، حفل تدشين شراكة بين وزارة التعليم العالى والقطاع الخاص المصرى ممثلا فى شركة "نكست إيرا للتعليم"، يوم الأربعاء المقبل.

يأتي ذلك فى إطار سعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى تنفيذ سياسة الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة التعليم والارتقاء بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية.

وزير التعليم العالي

ويهدف الحدث إلي تدشين شركة "نكست إيرا للتعليم" وإبراز دورها الريادي في إعادة تعريف التعليم في مصر وعرض رؤية مشتركة بين الوزارة والشركاء لتطوير التعليم من خلال دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتوقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع الجماعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية.

وتندرج الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم ضمن رؤية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى التي تهدف إلى تحقيق تطوير جذري في المنظومة التعليمية، إذ يملك الوزير رؤية مستقبلية ثاقبة لمجال التعليم، ويدرك حجم التحديات التي تواجهه والفرص الكامنة فيه، حيث تمكن من وضع استراتيجيات مبتكرة تساهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، وكان له دور محوري في تحويل رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس، مما أحدث نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي، كما يسعى الدكتور عاشور من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من خبرات وقدرات القطاع الخاص لخلق بيئة تعليمية مبتكرة تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتمثل الشراكة بين وزارة التعليم العالى والقطاع الخاص، ممثلة في شركة نكست إيرا للتعليم، خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، فمن خلال تضافر جهود القطاعين العام والخاص، يمكن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لكل منهما، وتسخير الموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن يكون لشركة "نكست إيرا" للتعليم برئاسة رجل الأعمال حمادة فاروق، دورًا محوريًا في إعادة تعريف مفهوم التعليم في مصر، وأن تساهم الشركة في تطوير مناهج تعليمية مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، وتوفير بيئة تعليمية محفزة للابتكار والإبداع، وبناء القدرات البشرية في مجال التعليم، وتطوير الكوادر التعليمية لتواكب التطورات المتسارعة في عالم المعرفة، كما يمثل دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية نقلة نوعية في مجال التعليم، حيث يمكن الاستفادة من هذه التقنيات في تخصيص التعليم وتقديم تجارب تعليمية تفاعلية، مما يساهم في تحسين نتائج التعلم وزيادة كفاءة العملية التعليمية.

وتكتسب الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية بالغة لما تحمله من إمكانيات هائلة لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، من خلال الارتقاء بجودة التعليم وخلق جيل جديد من الخريجين المؤهلين لسوق العمل العالمى، كما تساهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للطلاب الدوليين، وايضا تساهم فى أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار والإبداع.

وأكد حمادة فاروق، رئيس شركة "نكست إيرا للتعليم"، على الدور المحوري الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية، ولا سيما في قطاع التعليم، ويرى فاروق أن هذه الشراكة تمثل حجر الزاوية لبناء منظومة تعليمية متكاملة ومتطورة، قادرة على مواكبة التحديات المتسارعة التي يشهدها العصر الحالي.

حمادة فاروق رئيس شركة نكست إيرا للتعليم

وأشار "فاروق" إلى أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص في الاستفادة من الموارد المتاحة بكفاءة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير البرامج التعليمية، فبينما يتمتع القطاع العام بالبنية التحتية الواسعة والكوادر المؤهلة، يمتاز القطاع الخاص بالمرونة والابتكار وقدرته على جذب الاستثمارات، مؤكدا على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها هذه الشراكة لتحقيق نقلة نوعية في منظومتنا التعليمية، وبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمية.

وشدد "فاروق" على أن تسليح الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل ليس مجرد هدف اقتصادي فقط، بل هو استثمار في المستقبل، اذ أن من خلال ثقل مهارات الشباب، يزدهر اقتصاد المعرفة والابتكار، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمكانة مصر على الصعيد العالمي.