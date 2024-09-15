الأحد 15 سبتمبر 2024
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أمن سوهاج يضبط ورشة لتصنيع السلاح بطما

ضبط ورشة لتصنيع السلاح
ضبط ورشة لتصنيع السلاح بطما

تلقى الرائد محمود زكى رئيس مباحث شرطة مركز طما معلومة تفيد قيام شخص دائرة المركز بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة المحلية "فرد محلى الصنع" وقد أكدت التحريات صحة المعلومة.

وعلى الفور تم إخطار اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج واللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية وقطاع الأمن العام وقطاع الأمن الوطنى لاتخاذ كافة الإجراءات لمداهمة الورشة وضبط محتوياتها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن سوهاج قيام عامل  مقيم بدائرة مركز  شرطة طما ؛ بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة المحلية "بدون ترخيص" والاتجار بها متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط ورشة تصنيع أسلحة

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته ١٢ فردا محليا – مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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مدير الأمن اللواء صبرى عزب ورشة تصنيع سلاح مباحث طما الرائد محمود ذكى

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