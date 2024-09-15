الأهلي ينتظر الظهور الأول للوافد الجديد «يحيى عطية الله» اليوم
الأهلي، استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع بالمغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر الجديد للفريق في مباراة جورماهيا الكيني الافتتاحية بدوري أبطال إفريقيا المرتقبة في الثالثة عصر اليوم، حيث ستكون أول مباراة رسمية للاعب المغربي مع الأهلي بعد التعاقد معه لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة.
واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا اليوم.
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني
الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق.
الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.
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