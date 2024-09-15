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رياضة

رغم تسجيله ثنائية أمام فولفسبورج، مدرب انتراخت فرانكفورت ينتقد عمر مرموش

مرموش
مرموش

تعرض عمر مرموش لاعب منتخب مصر وفريق انتراخت فرانكفورت لانتقاد من جانب مدربه دينو توبمولر رغم، تسجيل ثنائية قادت فريقه للفوز على فريقه السابق فولفسبورج (2-1)، أمس السبت ضمن منافسات البوندسليجا. 

واحتفل مرموش بأحد الهدفين، موجها إشارة استفزازية لجماهير فولفسبورج، حيث وضع أصابعه في أذنيه، معبرا عن تجاهله لصيحات الاستهجان التي أطلقها بعض المشجعين ضده، قبل وأثناء اللقاء، بالنظر إلى أنه لاعب سابق للفريق صاحب الأرض. 

انتقادات لعمر مرموش

وعن ذلك، قال توبمولر في تصريح نقله موقع "سكاي ألمانيا": "لا أعتقد أن الأمر كان جيدًا.. سأتحدث مع مرموش عما حدث".

وتواجد مرموش رفقة فولفسبورج بين عامي 2017 و2023، وخرج معارا لشتوتجارت لمدة موسم، ثم عاد إلى ناديه الأصلي، قبل أن ينتقل بشكل حر إلى فرانكفورت، الذي تمتع فيه بثقة المدرب والإدارة.

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