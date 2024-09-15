قرينة السيسي تهنئ المصريين والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

هنأت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت قرينة الرئيس: أهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الكريم، الذي كان مثالا للطهر والنقاء والتواضع والعمل بصدق وإخلاص في سبيل الله، وإنني أدعو الله عز وجل، أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات على وطننا الحبيب مصر.

كل عام وأنتم بخير.

وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعرب الرئيس السيسي في برقياته لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بمناسبة حلول هذه الذكرى العطرة.. داعيًا الله تعالى أن ينعم عليهم بموفور الصحة والسعادة وعلى شعوبهم الشقيقة بالمزيد من السلام والاستقرار والرخاء.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ،