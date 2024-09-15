الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس فتاة وعشيقها بتهمة سرقة نصف مليون جنيه من محل عملها بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس فتاة وعشيقها بتهمة سرقة مبلغ نصف مليون جنيه من محل عمل الأولى 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة تعمل بمحل في منطقة السلام، وكانت على علاقة بشاب ونشأت بينهما علاقة غير شرعية قام خلالها بتصويرها خلسة أثناء ممارستهما الرذيلة.

وأضافت التحقيقات أن الشاب بدأ في ابتزاز الفتاة وطلب منها سرقة صاحب المحل مقابل عدم نشره الفيديوهات وكشف المستور.

وأشارت التحقيقات أن الفتاة رضخت لطلبات عشيقها وسرقت مبلغ نصف مليون جنيه من المحل.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من صاحب محل يفيد بتعرضه للسرقة وبعمل التحريات تبين أن فتاة تعمل في المحل وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة التي اعترفت تفصيليا وتم ضبط شريكها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة. 

 

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محكمة جنح السلام قسم شرطة السلام النيابة العامة

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