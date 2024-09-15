العقوبة المتوقعة على عامل التحويلة المتسبب فى حادث قطار الشرقية

فتحت النيابة العامة التحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، وتحفظت قوات الأمن علي عامل التحويلة الذي تسبب في الحادث، بعدما تقاعس عن تحويل مسار القطار واصطدم بالآخر، وتسبب في الفاجعة.

وتزايدت التساؤلات حول العقوبة المتوقع تطبيقها على عامل التحويلة، حيث يقول فهد مرزوق المحامي والخبير القانوني، إن عامل التحويلة يواجه 3 تهم، وهم القتل الخطأ، وتعرض حياة المواطنين للخطر، وجريمة إتلاف المال العام، وتصل العقوبة لـ 10 سنوات سجن.

تهمة القتل الخطأ

وأوضح فهد مرزوق المحامي وخبير القانون العام، أن عامل التحويلة يواجه تهمة القتل الخطأ وتصنف "جنحة"، حيث إن النيابة تستند لهذا الاتهام بعد ثبوت أنه نتيجة إهمال جسيم وعدم وجود نية متعمدة للقتل.

وأوضح أنه وفق المادة 238، والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا نتج عن القتل بالخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

تعريض حياة المواطنين للخطأ

وأضاف “مرزوق”: إنه عن تهمة "تعريض حياة المواطنين للخطر تعتبر جنحة حيث أنها نتيجة أخطاء ترتب عليها هذه التهمة بسبب عدم قيامه بتوفير السلامة المهنية للمواطنين وأقصى عقوبة تصل لـ3 سنوات".

إتلاف المال العام

وعن إتلاف المال العام قال “مرزوق”: "الإتلاف للمال العام جنحة توجه إليه، لأن القطار ملك من ممتلكات الدولة ويعتبر إلحاق الضرر غير متعمد وأقصى حد للعقوبة الحبس سنة واحدة، ومن الممكن الحكم بالغرامة بعد تحديد لجنة لرصد قيمة الإتلاف على المتهم".