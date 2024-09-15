حادث قطاري الزقازيق يفتح ملف قروض النقل.. نائب في سؤال برلماني: أين أموال تطوير السكك الحديدية؟.. هجوم حاد على كامل الوزير في جلسات النواب السابقة.. وتحميل الوزارة 80% من الدين العام 

شن فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على وزير النقل، كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذي تسبب في وفاة 4 حالات حتى الآن.

حادث تصادم قطارين في الشرقية

وجاء هجوم النائب على وزير النقل، من خلال سؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، متسائلا: إلى متى لا يتم حساب المسئولين عن هذه الحوادث المتكررة؟.

محاسبة كل المسئولين بما فيهم وزير النقل

وقال عضو مجلس النواب: لا أستثني وزير النقل، لمسئوليته السياسية عن حادث تصادم قطاري الزقازيق في محافظة الشرقية، والذي تم الإعلان عن فتح باب التحقيق فيه.

أين أموال تطوير القطارات؟

وفتح عضو مجلس النواب، في سؤاله للحكومة، ملف القروض التي حصلت عليها وزارة النقل في الفترة الأخيرة، بغرض تطوير السكك الحديدية لتقليل معدلات الحوادث، متسائلا: أين تذهب التريليونات التي يقترضها وزير النقل بداعي إنفاقها على تطوير منظومة النقل؟.

وتابع النائب في سؤاله البرلماني لوزير النقل، كامل الوزير: هل قطارات الغلابة مستثناة من التطوير أم أن الحكومة لديها أولويات مختلفة؟.

محاسبة المسئولين عن حادث قطاري الشرقية

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة الكشف عن الخطوات التي يتم اتخاذها لمحاسبة المسئولين عن حوادث القطارات، وآخرها، قائلا: كل المسئولين وليس فقط صغارهم.

وشدد النائب على ضرورة محاسبة كل من كان مسؤولا بإهمال أو سوء تخطيط عن هذا الحادث الأليم وغيره من الحوادث السابقة، متسائلا: ماذا سيتم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا؟.

هجوم مستمر في مجلس النواب على وزير النقل بسبب القروض

ومن الجدير بالذكر أن جلسات النواب، التي ناقشت عددا من اتفاقيات القروض لقطاع النقل، شهدت هجوما حادا على وزير النقل، بسبب التوسع في سياسة الاقتراض من الخارج.

وفي يونيو الماضي، شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، اعتراض النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، على اتفاقية قرض موقعة بين مصر وإسبانيا بقيمة 200 مليون يورو لتوريد 7 قطارات نوم لهيئة السكك الحديدية من الشركة الإسبانية تالجو.

وقال النائب في كلمته: "الحاج محمد والحاج حسين والحاجة فاطمة أبناء الشعب المصري اللي بريكبوا القطر والمنوريل يدفعوا بالجنيه، الدولة تسد بالدولار، ماحدش يقولي نصف في المائة متناقصة".

سداد القروض بالدولار

وقال عضو مجلس النواب: "الحكومة من 2018 حتى الآن زاد سعر الصرف فيها 200%"، مشيرا إلى أن الإشكالية في سداد القرض بالدولار.

وأوضح النائب، أن ديون الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري، بلغت ديونهم نحو 35 مليار دولار 645 بخلاف قرض 200 مليون يورو لتوريد 7 قطارات نوم لهيئة السكك الحديدية من الشركة الإسبانية تالجو.

وزير النقل يتحمل 80% من إجمالي ديون مصر

وقال عضو مجلس النواب: “رقم مفزع محصلش قبل كده”، متابعا: هذه الاستدانة والأزمة يتحمل كامل الوزير 80% من أسبابها.

ووجه النائب رسالة شديدة اللهجة وقتها إلى وزير النقل، كامل الوزير، قائلا: "ليس في استمرارك خيرا ولا في بقاءك ندمًا".

الدين العام على الدولة تتحمله وزارة النقل بسبب كثرة القروض

وفي ذات الجلسة اعترض أيضا النائب أحمد دراج، عضو مجلس النواب، على القرض، قائلا: “مين هيدفع فاتورة سداد القرض، أجيال 40 سنة قدام أحملها الفاتورة دي، وزارة النقل تسببت في أكثر من 50% من القروض الموجودة والدين العام على الدولة وزارة النقل تتحمله”.

وفي نوفمبر الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان ( وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا") لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع فى القاهرة بتاريخ 20 ابريل 2023، وقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة مصر وشركة تى إم إتش إنترناشينوال إل إل سى لتوريد عدد " 1200 " عربة سكة حديد طرازات مختفة والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.

وخلال الجلسة رفض النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، قرض بقيمة 100 مليار ين ياباني لصالح وزارة النقل لإنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، قائلا: محاور التنمية تتطلب منا تضافر الجهود، والسؤال لدى الشعب "باقي كام قرض نقترضه لإنهاء المشروعات التنموية والمدة المتبقية منها لحساب عوائد التنمية".

وأشار إلى أن هناك أماكن تمت بها عمليات تنمية، ولم تظهر عوائدها حتى الآن، رغم أن تكلفة هذه الطرق على سبيل المثال تكلفت مليارات الجنيهات.

وقال عضو مجلس النواب: "لم تعد مزحة بوجود هناك ناس عايشين في مصر وناس عايشين في إيجيبت، رغم إن الناس بتزعل من الكلام ده، لكن من حق اللى عايشين في مصر يقربوا من سكان إيجيبت، لأنهم بيسمعوا عن التنمية وأيديهم لم تلمسها".

وأكد النائب ضياء الدين داوود، أن الشعب المصري يحتاج أن يعلم نتائج هذه المشروعات، قائلا: ليس كافيا أن نرى قروض متتالية دون أن يكون هناك أي نتائج ملموسة.

انتقادات حادة للحكومة بسبب التوسع في سياسة الاقتراض

وفي ذات الجلسة وجه النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أيضا انتقادات حادة للحكومة بسبب التوسع في سياسة الاقتراض دون توقف، معلنا رفضه اتفاقياتي قرض لتوريد 1300 عربة سكة حديد، وتنفيذ مشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وقال النائب: السكك الحديدية التي تريد توريد 1300 عربة جديدة بقروض ضخمة، تتكبد 10 مليارات جنيه خسائر رغم كل القروض التي تطلبها، وأصبحت متأكد من أن سبب سوء النتائج هو حجم الاقتراض الذي وصل وفقا لتقديراتي، لديون 30 مليار دولار.

45 مليار دولار حجم قروض النقل

وأشار إلى أن ديون مصر الخارجية منذ الملك فاروق وحتى عدلي منصور بلغت في إجمالها 45 مليار دولار، موضحا أن السكك الحديدية التهمت 80% من حجم الدين الخارجي لمصر منذ عهد الملك فاروق حتى عدلي منصور، وهو أمر غير معقول، متابعا: تلك المنظومة لا تحقق أرباح، ولديها عجز سنوي، ولا نعرف متى سوف نستطيع سداد الدين؟، لذا أرفض القرض بشكل واضح.

وفي يونيو العام الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 مليون و356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17/1/2023.

وخلال الجلسة شن النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة بسبب التوسع في القروض، بينما هناك مشكلات يعاني منها المواطنين مثل الطرق الداخلية، متسائلا: "ليه ناخد 2 مليار يورو علشان القطار الكهربائي واحنا عندنا مشكلات كبيرة في الطرق الداخلية في العديد من المناطق؟".

وقال عضو مجلس النواب: "علينا أن نبكي على ما يحدث من القروض وتجويع الناس".