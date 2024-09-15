كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة جورماهيا

الأهلى، أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

وكانت حافلة الأهلي وصلت إلي ملعب مباراة جورماهيا استعدادا لمواجهة الفريقين.

وكان محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد جلسة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب مباراة جورماهيا الكيني من أجل تحفيز الجميع قبل صدام بطل كينيا المرتقب اليوم.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي التواصل هاتفيا مع طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والذي يترأس بعثة الفريق في كينيا من أجل الاطمئنان علي الفريق وتدعيم البعثة قبل مواجهة جورماهيا الكيني.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

ويتواجد سفير مصر في كينيا وائل نصر الدين عطية رفقة بعثة الأهلي اليوم من مقر الإقامة في نيروبي وحتى ملعب مباراة جورماهيا الكيني وذلك قبل مواجهة الفريقين التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا على ملعب نيايو الوطني.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وجورماهيا

وأعلنت قناة أبو ظبى الرياضية نقل مباراة الاهلى وجورماهيا الكيني عبر قناتها المفتوحة.

وتعود بعثة الأهلي إلي القاهرة عقب خوض مباراة جورماهيا الكيني مباشرة اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث تتوجه البعثة مباشرة من ملعب المباراة الي مطار نيروبي.

طاقم حكام مباراة الأهلى وجورماهيا الكيني

وأوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ومكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينج يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي، فيما يرتدي فريق جورماهيا طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البنفسجي بالكامل.