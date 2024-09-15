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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة جورماهيا الكيني

كولر
كولر

الأهلي، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على تشكيل الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا اليوم.

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني 

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق 

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي 

يبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال مواجهة  فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات دوري الأبطال الإفريقي.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا


ويستعد الأهلي لخوض ضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر اليوم الأحد  على ملعب نيايو الوطني.
 

طاقم حكام مباراة الأهلى وجورماهيا الكيني
 

وأوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ومكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي، فيما يرتدي فريق جورماهيا طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البنفسجي بالكامل.

 

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