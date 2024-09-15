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التفاصيل الكاملة لدور الانعقاد الخامس والأخير بالنواب.. عودة الجلسات قبل الخميس الأول من أكتوبر المقبل.. المجلس ينتظر دعوة الرئيس.. وانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية أولى المهام

تفاصيل أولى جلسات
تفاصيل أولى جلسات النواب بدور الانعقاد الخامس،فيتو

يعود  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد الجلسات العامة في دور الانعقاد الخامس العادي والأخير من الفصل التشريعي الثاني، قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

النواب ينتظر دعوة الرئيس للانعقاد في أكتوبر 

ومن المقرر أن ينتظر مجلس النواب، دعوة من رئيس الجمهورية، للمجلس للانعقاد، وفي حال عدم الدعوة يبدأ البرلمان أعماله بقوة القانون، وفقا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

ضوابط عقد جلسات النواب وفقا لنصوص الدستور

وتنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. 

مدة دور الانعقاد العادي لمجلس النواب

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ضوابط عقد جلسات النواب

كما نظم قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انعقاد المجلس، حيث تنص المادة 274 على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

مدة دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب 

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

موعد الجلسة العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس والأخير 

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس والأخير مطلع أكتوبر المقبل، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد في الدور الخامس والأخير، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادي الرابع.

تشكيل اللجان النوعية 

ويعقب ذلك الدعوة لتشكيل اللجان النوعية الـ25، وعقب التشكيل، يتم الدعوة من خلال رئيس مجلس النواب لإجراء انتخابات هيئات المكاتب (الرئيس -الوكيلين - أمناء السر).

عدد اللجان النوعية في مجلس النواب

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في الفصل الخامس منها كشفت وجود 25 لجنة نوعية.

وتنص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: 

تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:

1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2-لجنة الخطة والموازنة.

3-لجنة الشؤون الاقتصادية.

4-لجنة العلاقات الخارجية.

5-لجنة الشئون العربية.

6-لجنة الشئون الأفريقية.

7-لجنة الدفاع والأمن القومى.

8-لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9-لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

14-لجنة التعليم والبحث العلمى.

15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18-لجنة السياحة والطيران المدنى.

19-لجنة الشئون الصحية.

20-لجنة النقل والمواصلات.

21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23-لجنة الإدارة المحلية.

24-لجنة الشباب والرياضة.

25-لجنة حقوق الإنسان.

وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

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