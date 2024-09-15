موعدها أكتوبر المقبل.. ما تريد معرفته عن تشكيل واختصاصات اللجنة العامة بدور الانعقاد الخامس.. تنعقد بشكل دوري مرة شهريا.. لها الحق في دعوة رئيس الحكومة أو أي من الوزراء للضرورة

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أكتوبر المقبل، تزامنا مع انطلاق دور الانعقاد الخامس والأخير، تشكيل اللجنة العامة للمجلس، والتي تمثل أهمية كبيرة، باعتبارها أحد أجهزة البرلمان التي تنظم العمل الرقابي والتشريعي.

تشكيل اللجنة العامة بمجلس النواب

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التفاصيل الكاملة بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة العامة، حيث تنص المادة 24 على: تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلان.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثا: ممثلو الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

اللجنة العامة بمجلس النواب تجتمع مرة شهريا

كما تنص المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

مواعيد عقد الجلسة العامة بمجلس النواب

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

اختصاصات اللجنة العامة بمجلس النواب

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجنة العامة على النحو الوارد في المادة 26 وتنص على: بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي: أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

حق اللجنة العامة بمجلس النواب في دعوة رئيس الحكومة والوزراء

ومنحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الحق للجنة العامة بالمجلس في دعوة رئيس الحكومة أو أي وزير للاستماع إليه في ملف من الملفات.

وتنص المادة 27 من اللائحة على: للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.