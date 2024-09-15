السكة الحديد: الاستعانة بونش لرفع عربات قطاري الشرقية (صور)

حادث قطاري الزقازيق، واصل رجال هيئة السكة الحديد منذ قليل أعمالهم فى رفع آثار حادث قطاري الزقازيق بمنطقة الكوبري الجديد كما واصل رجال الحماية المدنية مساعدتهم بعد استعانتهم بالأوناش لتسهيل مهمتهم.

وأكد مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، وصول عربة ونش في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد لسحب عربات القطارات من على القضبان بعد فشل محاولات سحبها وإزالة أثار الحادث خلال الساعات الماضية مما دفع المسئولين للاستعانة بـ “ونش” وفرق فنية لرفع آثار الحادث وعودة سير القطارات على خطوط السكة الحديد مرة ثانية.

الاستعانة بونش لرفع عربات قطاري الشرقية،فيتو

حادث قطاري الزقازيق، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 وفيات

حادث قطاري الزقازيق، لفظ “رمضان حسن حنفي” 72 سنة مقيم الزقازيق أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى جامعة الزقازيق محافظة الشرقية متأثرا بجروحه الخطيرة (كسورمتعددة بالجسد ونزيف بالبطن) إثر حادث تصادم قطاري الكوبري الجديد ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 4 وفيات.

أول تعليق لـ كامل الوزير على حادث تصادم قطاري الزقازيق

حادث قطار الزقازيق، أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن حركة القطارات انتظمت في الخطوط كافة باستثناء خط الزقازيق - المنصورة.

وأضاف كامل الوزير خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “إكسترا نيوز”: ننتظر نتائج تحقيقات النيابة في حادث قطاري الزقازيق.

الاستعانة بونش لرفع عربات قطاري الشرقية،فيتو1

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم المناسب لضحايا حادث قطاري الزقازيق

حادث قطار الزقازيق، أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، توجه بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين وصرف التعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري الزقازيق.

الاستعانة بونش لرفع عربات قطاري الشرقية،فيتو2

وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمستشفى جامعة الزقازيق.

الاستعانة بونش لرفع عربات قطاري الشرقية،فيتو3

تحرك النائب العام في حادث قطاري الزقازيق

وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق من المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية والسادة رؤساء نيابة استئناف المنصورة ووكلاء نيابة جنوب الزقازيق الكلية لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق.

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