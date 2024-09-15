الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

مصرع ثلاثيني دهسته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق بسوهاج

مستشفى دار السلام
مستشفى دار السلام المركزى، فيتو

استقبلت مستشفى دار السلام المركزي بسوهاج جثة مواطن فى العقد الثالث من العمر دهسته سيارة أثناء عبوره للطريق القبلي.

كان اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغ من رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام بورود بلاغ يفيد استقبال المستشفى للمدعو علي ض ع م- سن 36 حاصل على دبلوم – دائرة المركز" جثة هامدة " حادث سير.

وخلال التحقيقات أفاد شقيق المتوفـى المدعو علاء ض ع م- سن 34 عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء عبور شقيقه للطريق القبلي  اصطدمت به سيارة ملاكي –" قيادة المدعو سيف الدين ي م ح- سن 26 محاسب بقنا ومقيم  القاهرة، مما أدى لوفاته، واتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

تم ضبط السيارة وقائدها حيث أفاد بمضمون ما سبق، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ.  

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ"، تحرر المحضر وتقرر دفن الجثة وتولت النيابة التحقيقات. 
 

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حادث وفاة شخص اثر دهسة مدير أمن سوهاج

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