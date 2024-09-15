بدء أعمال تنفيذ "المرحلة الثانية" من روافع المياه ومحطة التنقية بالقاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان البدء فى أعمال تنفيذ "المرحلة الثانية" من روافع المياه ومحطة التنقية وربطها على الخط الناقل للمياه بطاقة إضافية ( 500 ) ألف متر مكعب يوميا.

وذلك فى إطار خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحل مشكلات انقطاع المياه بصورة جذرية فى مدينة القاهرة الجديدة، ووفقا لإجراءات جهاز المدينة نحو تدعيم، وتطوير (منظومة المياه) بالمدينة.

وكذلك العمل على توفير احتياجات السكان من كميات المياه العذبة (بالمرحلة الحالية والمستقبلية ) فسيتم تنفيذ ( المرحلة الثانية) من روافع المياه ومحطة التنقية، وربطها على الخط الناقل للمياه بطاقة إضافية ( 500 ) ألف متر مكعب يوميا.

وصرح المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم إجراء مناورات من خلال رافع 5 المغذى من محطة العبور والذي تم ربطه برافع سامى سعد حرصا علي تقليل زمن انقطاع المياه قدر المستطاع عن المناطق المتأثرة بالأعمال.