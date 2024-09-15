السياحة تبدأ توثيق عقود الشركات للعمل بموسم العمرة اليوم

تبدأ وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين من خلال البوابة المصرية للعمرة، حيث ستقوم الشركة المصرية بالدخول على البوابة المصرية للعمرة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة استعدادا للعمل بموسم العمرة.

اعتماد ضوابط العمرة للموسم الجديد

واعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم الحالي، والتي أعدتها اللجنة العليا للعمرة والحج، وشملت القواعد المنظمة لعمل شركات السياحة المسئولة عن تنظيم رحلات العمرة، ومعايير إقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وضرورة توافر 2 مُشرفين للسياحة الدينية من الشركة.

ضوابط اختيار سكن المعتمرين بالسعودية

وتضمنت الضوابط معايير إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يجب أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلًا من قبل السلطات السعودية، كما تم تحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن (3000 متر) من الحرم المكي، وأنه في حالة زيادة المسافة عن الحرم عن (1250 مترا) يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية (جولف كار) لنقل المعتمرين من وإلى الحرم كما اشترطت الضوابط أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر.

ومن أبرز المستجدات الواردة بهذه الضوابط هي ضرورة توافر 2 مُشرفين للسياحة الدينية مسجلين على الشركة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم كحد أدنى بخلاف أعضاء مجلس الإدارة والشركاء بالشركة المسجلين كمشرفين وذلك لضمان وجود مشرف بديل حال تعرض المشرف الأساسي لأي ظرف طارئ يحول دون سفره، وكذلك التزام شركات السياحة بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمرا بدلًا من 135 معتمرا بهدف تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين، وأن يتم رفع صورة جواز سفر المشرف المرافق للمجموعة بمجرد عودته وبحد أقصى 72 ساعة من تاريخ العودة علي البوابة المصرية للعمرة متضمنًا صور أختام السفر والعودة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.

عودة رحلات العمرة البرية والبحرية

وقررت وزارة السياحة والآثار عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري، حيث تضمنت الشروط الخاصة لرحلات العمرة البرى التزام شركات السياحة بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة فيما يخص نوع المركبات السياحية والسائقين، على أن لا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020 مع ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى ذلك تضمنت الضوابط أيضًا القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي.

إبرام خطاب ضمان بقيمة 5 ملايين جنيها لصالح وزارة السياحة

واشترطت وزارة السياحة والآثار علي الشركات الراغبة في العمل بالموسم تقديم خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة مليون و500 ألف جنيه مصري لمدة 9 أشهر، بغرض تنظيم رحلات العمرة، أو إصدار شيك مقبول الدفع بقيمة مليون و500 ألف جنيه باسم وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى شيك بنكي بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار بغرض تنظيم رحلات العمرة، وذلك تحسبا لحصول المعتمر على أي تعويض حال الإخلال بأي من بنود برنامج العمرة المقررة بين الشركات والمعتمرين.