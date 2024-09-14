رئيس الرقابة المالية يوجه بزيادة تعويضات ضحايا قطار الزقازيق لـ 50 ألف جنيه

وجه الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، الهيئة المعنية بالإشراف والرقابة على أنشطة التأمين، مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة، بسرعة اتخاذ اللازم نحو صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار الزقازيق، بمحافظة الشرقية.



وشدد رئيس الهيئة على رفع قيمة التعويضات المقررة لضحايا ومصابي الحادث الأليم، إلى ٥٠ ألف جنيه بدلا من ٣٠ ألف جنيه وذلك بصفة استثنائية، لأسر الضحايا، على أن تحدد قيمة التعويضات للمصابين وفق نسبة العجز.

تقدم الدكتور فريد بخالص العزاء لأسر الضحايا والمواساة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.