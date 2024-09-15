شهر النور والبهجة.. كيف أضاءت «ولد الهدى» مناسبة المولد النبوي.. وأزمة بين أم كلثوم والقصر الملكي بسبب هذا البيت

ولد الهدى، تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بذكرى ميلاد رسول الإنسانية وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتفل المصريون بهذه المناسبة منذ أكثر من ألف عام حين بدأته الدولة الفاطمية واستمر الاحتفال به حتى اليوم، رغم كثرة الأغاني التي قدمها المطربون المعاصرون للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن قلة منها بقيت عالقة بالأذهان ويمكن تذكّرها في موسم المولد النبوي الشريف، إلا أن أغانى ومديح الزمن الجميل لا يمكن نسيانها مهما مرت السنون والأيام.

واحتفالا بالمولد النبوى الشريف تغنى القصائد والمديح والإنشاد فى كل مكان ولا يفوت سيدة الغناء العربى أم كلثوم أن تمر ذكرى المولد الشريف دون مشاركة منها فهى التى غنت قصائد أحمد شوقى الأربعة: نهج البردة وسلوا قلبى وإلى عرفات الله و"ولد الهدى" وهى أوفى المدائح النبوية شعرا ولحنا وأداء على مر التاريخ، هى القصيدة التى كتب كلماتها أمير الشعراء أحمد شوقى فى 129 بيتا، ولحن الموسيقار رياض السنباطى 34 بيتا منها اختارتها السيدة ام كلثوم.

21 بيتا عن مولد سيد الخلق

استغرق الحديث عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فى قصيدة “ولد الهدى” 21 بيتا من أبيات القصيدة بدأها أحمد شوقى ببيت رائع يقول فيه (ولد الهدى فالكائنات ضياء.. وفم الزمان تبسم وثناء) تلتها الأبيات الأخرى حول نزول الوحى، والقرآن الكريم والملائكة ومعجزة الإسراء والمعراج ورسالة الإسلام وغيرها.

الملحن رياض السنباطى



ففى احتفال المولد النبوى عام 1949 وفى حديقة النادي الأهلي شدت سيدة الغناء العربى أم كلثوم بصوتها العذب قصيدة "ولد الهدى" هذه القصيدة التى وقع صدام بسببها بين أم كلثوم والقصر الملكى بسبب البيت القائل (الاشتراكيون أنت إمامهم.. لولا دعاوى القوم والغلواء) فلما كان الملك فاروق يكره كلمة الاشتراكية، اعتبر هذا البيت ترويجا لها، وبينما كانت أم كلثوم تسجل القصيدة مع الملحن رياض السنباطى في مسرح معهد الموسيقى العربية جاءهم أمر ملكى بحذف هذا البيت.

سيدة الغناء ام كلثوم



أوقفت أم كلثوم التسجيل وكما يحكى الموسيقار رياض السنباطى عن هذا الموقف ويقول: انفعلت أم كلثوم وقالت إن البيت مكملا في القصيدة ومن بنائها وفى حذفه هدم للقصيدة، بل هددت بإلغاء التسجيل في حالة إصرار القصر على التدخل، ثم أجرت أم كلثوم اتصالاتها بالقصر الذي رضخ لإصرار أم كلثوم على البيت، وتم التسجيل دون الحذف.

بعض أبيات من القصيدة المغناة

وتقول كلمات القصيدة: ولد الهدى فالكائنات ضياء.. وفم الزمان تبسم وسناء

الروح والملأ والملائكة حول.. للدين والدنيا به بشراء

والعرش يزهو والحظيرة تزدهى.. والمنتهى والصورة العصماء

والوحى يقطر سلسلا من سلسل.. واللوح والقلم البديع وراء

ياخير من جاء الوجود تحية.. يوحى إليك الفوز في ظلماته

متتابعا تجلى به الظلماء.. ومساؤه بمحمد وضاء

من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا.. يوم يتيه على الزمان صباحه

وتوضعت مسكا بك الغراء.. بك بشر الله السماء فزينت

الحق فيه هو الأساس وكيف.. لا والله جل جلاله البناء

بك يابن عبد الله قامت سمحة.. بالحق من ملل الهدى غراء

بنيت على التوحيد وهو حقيقة.. نادي بها سقراط والقدماء

ومشى على وجه الزمان بنورها.. كما أن النيل والعرفاء

الله فوق الخلق فيها وحده.. والناس تحت لوائها أكفاء

والدين يسر والخلافة بيعة.. والأمر شورى والحقوق مضاء

الاشتراكيون أنت إمامهم.. لولا دعاوى القوم والغلواء

داويت متئدا وداووا ظفره. وأخف من بعض الدواء الداء

الحرب في حق لديك شريعة.. ومن السموم النافعات دواء

انصفت أهل الفقر من أهل الغنى.. فالكل في حق الحياة سواء

يا من عز الشفاعة وحده.. وهو المنزه ماله شفعاء

ما جئت بابك مادحا بل داعيا.. ومن المديح تضرع ودعاء

أدعوك عن قومي الضعاف لأزمة.. في مثلها يلقى عليك رجاء

