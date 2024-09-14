تكريم صبا مبارك وباسم سمرة بمهرجان الفضائيات العربية (صور)

كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15، الفنان باسم سمرة عن دوره في مسلسل العتاولة، والفنانة صبا مبارك عن دورها في مسلسل لحظة غضب، والسيناريست عبد الرحيم كمال.

وكانت إدارة مهرجان الفضائيات العربية قد كرمت الفنان أحمد العوضي بجائزة أفضل ممثل، وكرمت الفنانة غادة عبد الرازق بجائزة أفضل ممثلة.



ووصلت منذ قليل النجمة نادين نجيم والفنان معتصم النهار والفنانة نيكول سابا إلى السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15.

كما وصل النجمان أحمد السقا وأحمد العوضي والإعلامية أسما إبراهيم وطه دسوقي وزوجته إلى السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية المقامً حاليا في دورته الـ 15.

كما وصل أيضا الفنان ماجد المصري ونجله بالإضافة إلى النجمة صبا مبارك.

غادة عبد الرازق على ريد كاربت مهرجان الفضائيات العربية

وكذلك وصلت النجمة غادة عبد الرازق إلى الريد كاربت لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15.

وظهرت غادة عبد الرازق على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 بنيو لوك جديد ومختلف خطف الأنظار.

كما وصلت أيضا الفنانة بسمة والفنانة دنيا المصري بطلة مسلسل حق عرب مع أحمد العوضي.

حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15

وانطلق منذ قليل حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 في أحد الفنادق الكبري.

كان مهرجان الفضائيات العربية قد كرم في دورته الـ 14 الفنان أحمد سعد علي النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.

وأهدى الفنان أحمد سعد جائزته إلى محمد رمضان وقال: "بعد التقديمة العظيمة دي أنا بهدي الجائزة بتاعتي لمحمد رمضان".

وقام محمد رمضان باحتضان هالة سرحان أثناء تسليمه لجائزة أفضل ممثل عن دوره في جعفر العمدة من مهرجان الفضائيات العربية.

كما كرم مهرجان الفضائيات العربية العربية في دورته الـ١٣ عددًا كبيرًا من النجوم، وعلى رأسهم الفنانة القديرة يسرا التي تم تكريمها “بالجائزة الذهبية”، كما تم تكريم الفنانين أحمد السقا وخالد النبوي وروجينا ووفاء عامر ومحمد رمضان وزينة وحنان مطاوع بالإضافة إلى محمود حجازي وطارق لطفي.