الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يحيى عطية الله: جاهزون لمباراة جورماهيا ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

يحيي عطية الله،فيتو
يحيي عطية الله،فيتو

شدد يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على جاهزية الأهلي لخوض مباراة جورماهيا التي تقام في الثالثة عصر غدٍ الأحد بالعاصمة الكينية نيروبي في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

وقال: «الفريق خاض العديد من التدريبات في القاهرة قبل السفر إلى نيروبي، وبات مستعدًا لخوض المباراة، رغم صعوبتها، خاصة أنها في بداية المشوار، ومن المعروف أن البدايات دائما تكون صعبة، ولكن الأهلي يمتلك الكثير من الخبرات التي تساعده على تخطي كل الصعوبات». 

وأضاف أن طموحاته مع الأهلي هذا الموسم كبيرة، ويسعى لبذل أقصى الجهد لتحقيق الفوز والتتويج بالبطولات، مشددا على ضرورة تقديم مباراة قوية أمام جورماهيا، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في لقاء العودة بالقاهرة، ومن ثم تخطي الدور الأول، على أن يواصل الأهلي طريقه خطوة بخطوة؛ وصولا إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب. 

التتويج باللقب الثالث عشر في دوري أبطال إفريقيا

وأكد لاعب الأهلي أن دوري الأبطال يزداد صعوبة موسما بعد الآخر، وأن النسخة الحالية تضم العديد من الفرق القوية والتي لها باع طويل في المشاركات الإفريقية، والأهلي يعرف ذلك جيدا، ويمتلك جيلا كبيرا من اللاعبين أصحاب القدرات والخبرات التي تمكنه من تجاوز كافة العقبات وتحقيق الفوز بكل البطولات والتتويج باللقب الثالث عشر في دوري أبطال إفريقيا. 

وأوضح يحيى عطية الله أنه ـ رغم الفترة البسيطة التي قضاها في التدريبات مع الفريق ـ استطاع التأقلم سريعا على الأجواء، مشيدا بدور زملائه اللاعبين ووقوفهم إلى جواره لمساعدته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، لافتا إلى سعادته بالتواجد داخل الأهلي، وبالروح التي تسود بين جميع اللاعبين والتي سوف تساعد الفريق على تحقيق أهدافه. 

وأشار إلى أن الأهلي أمامه موسم صعب، زاخر بالمنافسات، ولكن الفريق اعتاد على مواجهة هذه الصعوبات، وقادر على أخذ الأمور بخطوات واسعة وواثقة وصولا إلى تحقيق أهدافه والوقوف على منصات التتويج. 

واختتم يحيى عطية الله تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي، وقال إنه سعيد للغاية بروح الجماهير وبالاستقبال الحافل، وأنه سوف يسعى لبذل أقصى جهده من أجل التتويج بكل البطولات؛ لإسعاد جماهير الأهلي ورد جميلها.  

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق جورماهيا الكيني غدا الأحد في المباراة المقرر أن تجمع بينهما غدا الأحد على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

 ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الثالثة عصر غد الأحد، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وجورماهيا

وحصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة الأهلي وجورماهيا.

وعلمت فيتو أن كولر اختار التشكيل الأقرب للمباراة وهو كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني 

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق 

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا يحيي عطية الله جورماهيا

مواد متعلقة

حارس مرمى الأهلي: نحترم جورماهيا وضربة البداية خطوة للحفاظ على اللقب الإفريقي (فيديو)

بايرن ميونخ يتقدم برباعية أمام هولشتاين كيل بالشوط الأول (فيديو)

دوري أبطال إفريقيا، الأهلي بالزي التقليدي أمام جورماهيا غدا

بالينيا وكين يقودان بايرن ميونيخ أمام هولشتاين كيل بالدوري الألماني

بتوقيع مرموش، فرانكفورت يفوز بثنائية أمام فولفسبورج بالدوري الألماني (فيديو)

الأهلي ينهي مرانه الختامي بكينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا (فيديو)

الأهلي يؤدي مرانه الأخير قبل مواجهة جورماهيا بدوري أبطال أفريقيا غدا

بهدف مرموش، فرانكفورت يتقدم على فولفسبورج بالشوط الأول في الدوري الألماني (فيديو)

الأكثر قراءة

مصدر طبي يوضح حقيقة وفاة عامل التحويلة المتسبب في حادث قطاري الزقازيق

أول تعليق لـ كامل الوزير على حادث تصادم قطاري الزقازيق

علاقة آثمة، الأوقاف تكشف حقيقة الخطبة المثيرة للجدل داخل كومباوند شهير

مصدر بالسكك الحديدية يكشف المتسبب في وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم المناسب لضحايا حادث قطاري الزقازيق

الغندور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع مهاجم هاتاي سبور التركي

قرار عاجل من مصر للطيران بشأن رحلتها المتجهة إلى شنغهاي بالصين

منوعات

المزيد

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

علبة صندوق الدنيا بـ8500 جنيه، أسعار حلوى المولد في المحلات الشهيرة (صور)

ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 14-9-2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

شباب حول الرسول، ربيعة بن كعب "رفيق النبي في الجنة"

المزيد
الجريدة الرسمية