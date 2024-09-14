الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

حبيبي يا رسول الله، موكب مهيب لآلاف البورسعيدية احتفالا بالمولد النبوي الشريف (فيديو)

الاحتفال بالمولد
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ببورسعيد، فيتو

المولد النبوي الشريف، شارك الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، في موكب ضخم  للاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تم تنظيمه بواسطة محافظة بورسعيد، ومشاركة كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية والمديريات ببورسعيد.

واجرت فيتو بثا مباشرا من الموكب المهيب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في بورسعيد انطلاقا من مسجد مريم ووصولا إلى ديوان عام المحافظة لننقل لكم أجواء البهجة والسعادة التي شارك فيها أهالي المحافظة الباسلة.

موكب المولد النبوي الشريف ببورسعيد، فيتو 

وانطلق الموكب المهيب الذي يضم الآلاف من أهالي بورسعيد من مسجد مريم بشارع الثلاثيني وحتى المسجد العباسي وصولا لديوان عام المحافظة، وشارك خلاله أعداد كبيرة خرجت للاحتفال.

البورسعيديه يحتفلون بالمواد النبوي الشريف، فيتو 

أجواء احتفالية ضخمة 
وشارك في الاحتفالية مديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة، وشهد الموكب أجواء احتفالية حيث رفعت الأعلام الخضراء والحمراء.

اجواء احتفاليه بالمولد النبوي الشريف، فيتو 

حبيبي يا رسول الله
ورفع المواطنون لافتات مكتوب عليها " حبيبي يا رسول الله"  وارتدى المواطنون رباطا أخضر على الرأس.
وشاركت فرق الفنون الشعبية وفرق التنوره بفقرات استعراضية كبيرة خلال الموكب،وضربت الطبول والدفوف والصاجات فرحة برسول الله صلي الله عليه وسلم.

اهالي بورسعيد يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، فيتو 


المواطنون يلقون الحلوى على الموكب 
و ألقى الأهالي من شروفات البلكونا الحلوى الخاصه بالمولد النبوي الشريف على الالاف من المواطنين في الشارع، وتهافت الاطفال للحصول على الحلوى في اجواء من البهجه والفرحه.

وظل الجميع طوال الموكب يصلون على رسول الله ويذكرون الله، وأطلقت السيدات زغاريد الفرحة بمولد رسول الله

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فيتو 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فيتو 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فيتو 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف , فيتو 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فيتو 
احتفال بالمولد النبوي الشريف، فيتو
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فيتو 

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الفنون الشعبية المولد النبوي الشريف النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم محافظة بورسعيد

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