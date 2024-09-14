صحة قنا تعلن المرور على ١٧٩ منشأة غذائية بمراكز المحافظة

وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا فريق إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بوضع خطة موسعة لمتابعة منافذ تقديم الأغذية بمدينة قنا والمراكز، وذلك استعدادًا لاستقبال المولد النبوي الشريف.

وأشار الدكتور محمد أن خطة الأغذية تهدف إلي التأكد من سلامة المنشآت الغذائية والغذاء المعروض بها والتزام العاملين بها بالاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحية والسكان لتأمين ما يُقدم للمواطنين من أغذية وأشربة.

وأشار وكيل الوزارة أن الفريق قد قام بالمرور على ١٧٩ منشأة غذائية منذ الأول من الشهر الجاري قام خلالها بسحب ٨٠ عينة لفحصها والتأكد من سلامتها، فيما قام فريق الأغذية بإعدام ١٨٢ كجم و٤٥ لتر من الأغذية الغير صالحة،مضيفًا إلي عمل ٩١ محضر مخالفة لعدد من المنشآت الغذائية وفقًا للقانون ٩٦، ٩٧.

وأشار إلى مخاطبة فريق الأغذية بقيادة الدكتور أحمد دنقل مدير إدارة مراقبة الأغذية لجهات الاختصاص عن ٢١ منشأة لعدم حصولها علي التراخيص المطلوبة.

ووجه بتنفيذ العديد من خطط المتابعة لمنافذ الأغذية بكافة مراكز المحافظة لضمان حصول المواطنين علي الغذاء الصحي والأمن بما يضمن سلامتهم وسلامة أسرهم.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة المتابعة الدقيقة للمنافذ التي تقدم الأغذية للمواطنين وضمان سلامتها.