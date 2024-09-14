الاستماع لأقوال أسرة طفلة لقت مصرعها بعد سقوط مروحة عليها

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفلة، نتيجة سقوط مروحة عليها، داخل مسكنها في إحدى قرى العياط.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة الطفلة التي أكدت أنها أصيبت نتيجة سقوط مروحة سقف على جسدها، مما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى، وبعد مرور ما يقرب من 10 أيام من رقودها داخل المستشفى فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالتصريح بدفن جثة الطفلة.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، أصيبت نتيجة سقوط مروحة سقف على جسدها، مما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى، وبعد مرور ما يقرب من 10 أيام من رقودها داخل المستشفي فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.