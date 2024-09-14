السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا يعلن إجراءات جديدة لتقليل كثافة الفصول بالمدارس

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أنه تم اتخاذ عدة خطوات هامة لتقليل كثافة الفصول في المدارس، وذلك في إطار تحسين جودة التعليم.

محافظ المنيا يعلن عن إجراءات جديدة لتقليل كثافة الفصول وتعزيز التعليم 

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص مدارس جديدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى تفعيل البروتوكول المبرم بين الأزهر ووزارة التعليم لاستضافة مدارس التعليم العام في المعاهد الأزهرية خلال الفترة المسائية.

 الموافقة على فتح فصلين للتمريض في المنيا 

كما أعلن عن الموافقة على فتح فصلين للتمريض، وتخفيض سن القبول في مدارس المرحلة الابتدائية ذات الكثافة المنخفضة.

الحفاظ على قاعات رياض الأطفال لخدمة المجتمع

وفي خطوة إضافية، تمت الموافقة على تحويل مدرسة الفاروق للتعليم الأساسي في بندر المنيا إلى مدرسة للغات، مع الحفاظ على قاعات رياض الأطفال لخدمة المجتمع.

التصدي للاشغالات أمام المدارس في المنيا 

وشدد المحافظ على أهمية التصدي للاشغالات أمام المدارس ومواجهة ظاهرة الباعة الجائلين، حفاظًا على سلامة الطلاب والمظهر الحضاري للمؤسسات التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 كثافة الفصول كثافة الفصول في المنيا التصدي للاشغالات أمام المدارس في المنيا الحفاظ على قاعات رياض الأطفال لخدمة المجتمع اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا التربية والتعليم بالمنيا استعدادات تعليم المنيا تمريض المنيا

مواد متعلقة

محافظ المنيا: إجراء 14 ألف عملية جراحية مجانية

تحرير 130 محضرا خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

بيطري المنيا: تقديم 1386 خدمة خلال 3 قوافل وقائية إرشادية

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

إزالة 159 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

مصرع شخص سقط عليه سور أرض زراعية بالمنيا

انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق في سمالوط بالمنيا غدا

انقطاع الكهرباء عن عدد من قرى أبو قرقاص في المنيا غدا

الأكثر قراءة

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

ads

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية