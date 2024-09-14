محافظ المنيا يعلن إجراءات جديدة لتقليل كثافة الفصول بالمدارس

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أنه تم اتخاذ عدة خطوات هامة لتقليل كثافة الفصول في المدارس، وذلك في إطار تحسين جودة التعليم.

محافظ المنيا يعلن عن إجراءات جديدة لتقليل كثافة الفصول وتعزيز التعليم

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص مدارس جديدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى تفعيل البروتوكول المبرم بين الأزهر ووزارة التعليم لاستضافة مدارس التعليم العام في المعاهد الأزهرية خلال الفترة المسائية.

الموافقة على فتح فصلين للتمريض في المنيا

كما أعلن عن الموافقة على فتح فصلين للتمريض، وتخفيض سن القبول في مدارس المرحلة الابتدائية ذات الكثافة المنخفضة.

الحفاظ على قاعات رياض الأطفال لخدمة المجتمع

وفي خطوة إضافية، تمت الموافقة على تحويل مدرسة الفاروق للتعليم الأساسي في بندر المنيا إلى مدرسة للغات، مع الحفاظ على قاعات رياض الأطفال لخدمة المجتمع.

التصدي للاشغالات أمام المدارس في المنيا

وشدد المحافظ على أهمية التصدي للاشغالات أمام المدارس ومواجهة ظاهرة الباعة الجائلين، حفاظًا على سلامة الطلاب والمظهر الحضاري للمؤسسات التعليمية.