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محافظات

تفاصيل فتح باب ترخيص الميكروباص في بني مزار وأبو قرقاص بالمنيا

اللواء عماد كدواني،
اللواء عماد كدواني، فيتو

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن بدء فتح باب التقدم لترخيص سيارات الأجرة "ميكروباص" بسعة 14 راكبًا، للعمل على خطوط سير محددة، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر ولمدة 15 يومًا.

 ويأتي هذا القرار في إطار ربط الامتدادات العمرانية الجديدة بمدينتي بني مزار وأبوقرقاص، وزيادة عدد سيارات الأجرة لتلبية احتياجات النقل، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.

خطوط السير المخصصة

حدد المحافظ خطوط السير المسموح بها كالتالي:
- 15 سيارة ميكروباص على خط بني مزار/المنيا الجديدة
- 25 سيارة ميكروباص على خط بني مزار/مدينة المنيا
- 20 سيارة ميكروباص على خط أبوقرقاص/مدينة المنيا
- 10 سيارات ميكروباص على خط أبوقرقاص/المنيا الجديدة
- 10 سيارات ميكروباص على خط أبوققرص/ملوي

شروط الترخيص سيارات ميكروباص سرفيس في المنيا 

بالإضافة إلى ذلك، سيتم فتح باب التقدم لترخيص سيارات "سرفيس" ميكروباص سعة 14 راكبًا للعمل داخل المدن، مع تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية وفقًا للشروط المطلوبة. وقد تم تخصيص:
- 50 سيارة للعمل داخل مدينة بني مزار
- 30 سيارة للعمل داخل مدينة أبوقرقاص

تتضمن شروط الحصول على الترخيص ما يلي:

- أن تكون السيارة تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي)، موديل 2022 وما بعدها.
- ألا يكون المتقدم موظفًا بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام.
- أن يكون سن المتقدم عند فتح باب التقدم بين 21 و60 عامًا.
- أن يكون مقيمًا في نطاق الوحدة المحلية للمركز والمدينة لمدة عام على الأقل قبل تاريخ القرار.
- الالتزام بإنهاء إجراءات الترخيص في موعد أقصاه شهرين من تاريخ الإخطار.
- ستتولى إدارة مرور المنيا تنفيذ إجراءات الترخيص وفقًا لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية.

تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل حركة النقل بين المدن وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للمواطنين.

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