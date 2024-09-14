السبت 14 سبتمبر 2024
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مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة يومًا إضافيًا

تنسيق الجامعات 2024،
تنسيق الجامعات 2024، فيتو
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تنسيق الجامعات 2024، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء  17 سبتمبر الجاري.

مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة يومًا إضافيًا

 ويأتي ذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من إتمام التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

ويمكن للطلاب التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الرابط التالي

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

وعلى أبنائنا الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.

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لينك تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة على موقع التنسيق

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