سفير مصر في كينيا يهنئ فريق الزمالك بعد الفوز على الشرطة

حرص وائل عطية سفير مصر في كينيا على تقديم التهنئة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الفوز على الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوجه السفير المصري لغرفة ملابس الزمالك بملعب نيايو الوطني عقب اللقاء، من أجل تقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني.

فيما كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة محمد شحاتة لاعب الأبيض، والتي تعرض لها في مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن محمد شحاتة تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة، وسيخضع لبرنامج علاجي في الفترة المقبلة لتجهيزه بالشكل الأمثل للعودة في أسرع وقت.

الزمالك يفوز على الشرطة الكيني خارج الديار

فاز فريق الزمالك على نظيره فريق الشرطة الكيني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز عبد الله السعيد هدف الزمالك في مرمى فريق الشرطة الكيني، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، عن طريق تصويبة قوية صنعها له أحمد سيد زيزو.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة الإياب أمام الشرطة الكيني بعد الفوز ذهابا خارج الديار بدور الـ 32.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكيني بالقاهرة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك أمام الشرطة الكيني

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.