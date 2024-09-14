شاهد هدف عمرو مرموش في مرمى فولفسبورج بالدوري الألماني
أحرز عمرو مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت، الهدف الأول لفريقه في مرمى فولفسبورج، والتي تقام حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.
أعلن الجهاز الفني لفريق اينتراخت فرانكفورت الألماني تشكيل الفريق، استعدادا لمواجهة فولفسبورج ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.
وجاء تشكيل فرانكفورت الرسمي يضم كلا من:
حراسة المرمى: كيفين تراب.
خط الدفاع: آرثر ثياتي، توتا، روبن كوخ، راسموس كريستنسن.
خط الوسط: إلياس سخيري، لارسون، نييلس نكونكو.
خط الهجوم: هوجو إيكيتي، ماريو جوتزه، عمر مرموش.
تشكيل فولفسبورج أمام فرانكفورت
ويحتل اينتراخت المركز التاسع برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فولسبورج المركز السابع برصيد 3 نقاط.
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