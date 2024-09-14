شئون البيئة بقنا ينظم مهرجان " اخضرينو " للتوعية البيئية

نظم جهاز شئون البيئة بمحافظة قنا وكنيسة "العذراء مريم والقوى الأنبا موسي" بقرية فاو بحرى بمدينة دشنا، بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة ووحدة المرأة بوزارة البيئة، المهرجان البيئي للتوعية البيئية بعنوان مغامرات اخضرينو للحفاظ على البيئة وتعليم الاطفال الرسم والمشغولات اليدوية، بمقر الكنيسة.

يأتي ذلك ضمن حملة برنامج توعية البيئية أسقفية الخدمات مع الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة البيئة، بحضور المهندس اسعد محمد رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي بجهاز شئون البيئة، وسناء عمر مدربة تنمية مهارات حياتية وفن الرسم إدارة الشباب والرياضة، ونرمين روماني عبدالمسيح، ومارينا بشارة خدام ميدان في اسقفية الخدمات بكنيسة السيدة العذراء مريم، وحضور 50 من تلاميذ المرحلة الصف الخامس والسادس الابتدائي من قرية فاوى بحرى بمدينة دشنا.

التخلص الآمن من القمامة

شمل برنامج المهرجان ندوة توعية بيئية التعريف بالبيئة والحفاظ على الماء والتخلص الآمن من القمامة ذلك خلال عرض مقاطع الفيديوهات مغامرات اخضراينو من انتاج الركن الاخضر بوزارة البيئة، وأيضا ورشة أشكال فنية ورسم اشكال الطبيعية من أشجار ونباتات، وذلك باستهداف 55 تلميذا من عمر 11: 12 عاما بقرية فاوى بحرى بمدينة دشنا.

أدار فقرات المهرجان نرمين رومانى خادمة ميدان في أسقفية الخدمات بكنيسة السيدة العذراء مريم، مرحبا بكافة الحضور مقدما روح المحبة والسلام والتعاون فى الحفاظ على البيئة وتجنب أخطار التلوث ونشر الوعي البيئي اليوم، وذلك يأتى لغرس القيم السليمة لدى الأطفال بالقرية وتعليم الاطفال الرسم والمشغولات اليدوية، ضمن حملة برنامج توعية البيئية أسقفية الخدمات، وتضامنا مع جهاز شئون البيئة بقنا فى نشر الوعى البيئي، وتأتى ذلك تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الانبا يوليوس بالتعاون مع وزارة البيئة.



المصطلحات البيئية للتلاميذ

حاضر المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، متحدثا بالشكل المبسط عن المصطلحات البيئية للتلاميذ والتوعية البيئية إلى إعادة التدوير للحفاظ على الماء والهواء والتربة وزراعة المسطحات الخضراء والحث على السلوكيات الإيجابية للبيئة، والتخلص الآمن من القمامة ذلك من خلال عرض فيديوهات مغامرات اخضرينو من انتاج وحدة الركن الاخضر بوزارة البيئة،



كما تناولت سناء مدربة مهارات حياتية لفن الرسم بتقديم ورشة رسم لتعليم التلاميذ الرسم وغرس المهارات وربطها بالطبيعة برسم النباتات والطيور والمناظر الطبيعية.