الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

فتح الباب نوفمبر المقبل، شروط التقديم على شقق سكن كل المصريين لمحدودي الدخل

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة تجهز لإعلان جديد لسكن لكل المصريين يتضمن 70 ألف وحدة منها 60 ألف وحدة للمواطنين منخفضي الدخل و10 آلاف للإسكان المتوسط، وذلك خلال نوفمبر المقبل.

حددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وهي كالتالي:

- المستفيد من المشروع، يكون شخصًا طبيعيًّا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًّا (شركة أو مؤسسة).

- ألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة، الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان الاجتماعي التقديم علي شقق الاسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الجديدة شقق الإسكان الاجتماعى شقق سكن كل المصريين شروط التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي

الأكثر قراءة

أول تعليق لـ كامل الوزير على حادث تصادم قطاري الزقازيق

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر 2024

أحد مصابي قطاري الشرقية يروي تفاصيل اللحظات الأولى للحادث (فيديو وصور)

بايدن: نمر بلحظة نادرة وهاريس ستكون أول رئيسة أمريكية

هل ينتقل مدافع الأهلي محمد مغربي إلى الاتحاد السكندري؟ خالد الغندور يجيب

الزمالك يتواصل مع 3 محامين قبل تقديم شكوى ضد بوبيندزا في الفيفا

شرطة دبي تكشف تفاصيل جديدة في حادث فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني

حادث قطاري الزقازيق، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 وفيات

ads

منوعات

المزيد

يعود للعصر السومري، اكتشاف أثري مهم في العراق

شرطة دبي تكشف تفاصيل جديدة في حادث فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

علبة صندوق الدنيا بـ8500 جنيه، أسعار حلوى المولد في المحلات الشهيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 14-9-2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية