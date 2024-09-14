استهدفها الحوثيون، بدء محاولة جديدة لإنقاذ ناقلة نفط مشتعلة بالبحر الأحمر

أعلنت بعثة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي عن بدء محاولة جديدة لإنقاذ ناقلة نفط مشتعلة في البحر الأحمر تعرضت لهجوم الحوثيين في اليمن.

محاولة جديدة لإنقاذ ناقلة نفط استهدفها الحوثيون

ونشرت عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي صورا مؤرخة اليوم السبت لسفنها التي ترافق السفن المتجهة إلى ناقلة النفط سونيون التي تحمل العلم اليوناني.

وقال الاتحاد الأوروبي إن البعثة "شاركت بقوة في هذا المسعى المعقد، من خلال خلق بيئة آمنة، وهو أمر ضروري للقاطرات لإجراء عملية السحب".

يذكر أن "سونيون" تعرضت لهجوم من الحوثيين في 21 أغسطس الماضي، كانت السفينة تعمل بطاقم من 25 بحار فلبينيا وروسيا، بالإضافة إلى أربعة أفراد أمن، نقلتهم مدمرة فرنسية إلى جيبوتي القريبة.

وفي وقت لاحق، زرع الحوثيون متفجرات على متن السفينة وفجروها، وأثار ذلك مخاوف من تسرب مليون برميل من النفط الخام على متن السفينة إلى البحر الأحمر.

واستهدف الحوثيون أكثر من 80 سفينة بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر، واستولوا على سفينة واحدة وأغرقوا اثنتين في الحملة التي قتلت أيضا أربعة بحارة.

وأكد الحوثيون أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة لإجبار إسرائيل على إنهاء حربها ضد حماس في غزة.