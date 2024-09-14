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شاطئية القابضة للمطارات وميناء القاهرة في نهائي بطولة الجمهورية للشركات

فريق الشركة القابضة
فريق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
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حقق قطاع الطيران المدني ممثلا في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوي إنجازا رياضيا كبيرا في بطولة الجمهورية للشركات المقامة في مدينة بورسعيد، وذلك بتأهل فريقي الشركتين للكرة الشاطئية للمباراة النهائية والتي ستقام غدا الأحد.

 

بطولة الجمهورية للشركات 

وبذلك تأكد أن يكون بطل الجمهورية للكرة الشاطئية للشركات هذا العام هو إحدى شركات قطاع الطيران المدني وهو إما الشركة القابضة للمطارات أو شركة ميناء القاهرة الجوي، وكلتاهما تتبعان قطاع المطارات والملاحة الجوية المصرية.


وكان فريق القابضة للمطارات قد تأهل للمباراة النهائية بعد تغلبه على شركة الترسانة البحرية بنتيجة ٥-٤، بينما تأهل فريق شركة ميناء القاهرة الجوي بعد تغلبه على فريق بنك مصر.

 

الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية


وقال عبد ربه الأشول رئيس لجنة النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية  أن تأهل فريقي القابضة للمطارات وميناء القاهرة الجوي للمباراة النهائية يعد إنجازا رياضيا كييرا وصورة مشرفة لقطاع الطيران المدني ببطولة الجمهورية للشركات وتجسيد لاهتمام ورعاية وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات وشركاتها التابعة للنشاط الرياضي والاجتماعي للعاملين، لما له من مردود إيجابي على الجوانب المعنوية، ومما ينعكس على الكفاءة والإنتاجية في العمل وتعزيز روح الانتماء. 

وأشاد الاشول بأداء اللاعبين والجهاز الفني والإداري بالفريقين المتأهلان للمباراة النهائية بعد ضمان  حصد قطاع الطيران المدني للبطولة.

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