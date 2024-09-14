السبت 14 سبتمبر 2024
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اقتصاد

سعر القصدير اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 فى الأسواق

القصدير
القصدير

سعر القصدير، سجل سعر القصدير نحو 25 ألفًا و806 دولارات للطن، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، في البورصات العالمية. 

أسعار القصدير اليوم السبت 

القصدير يعد عنصرًا نادرًا نسبيًّا، إذ يمثل فقط جزأين في المليون من القشرة الأرضية، وذلك وفقًا للوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي ويستخرج القصدير من خامات مختلفة، بشكل أساسي من حجر القصدير (SnO2)، الذي ينتج من اختزال الخام المؤكسد عن طريق تسخينه بالفحم في الفرن.

 

القصدير، فيتو 

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

 

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