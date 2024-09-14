السبت 14 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ أسوان يزور المصابين فى حادث طريق أبو سمبل (صور)

محافظ أسوان يزور
محافظ أسوان يزور مصابى حادث ابوسمبل

 وقع حادث انقلاب سيارة تأمين أحد الأفواج السياحية بطريق أسوان/ أبو سمبل البرى مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 3 آخرين.

 

محافظ أسوان يزور المصابين 

وقام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة للمصابين بمستشفى أسوان الجامعى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأثناء زيارته للمصابين برفقة اللواء طلعت عبد الهادى نائب مدير أمن أسوان، والدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان فقد وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية، والخدمة العلاجية المتكاملة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء الكامل.

 

وقدم الدكتور إسماعيل كمال خالص التعازى لأسر المتوفين، ويلهمهم الصبر والسلوان.

 

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​ أسوان حادث أبوسمبل طريق مصابي

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