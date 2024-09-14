السبت 14 سبتمبر 2024
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عقارات

وزير الإسكان: خطة لطرح الوحدات السكنية بأنواعها بالمدن الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني

 صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك خطة لطرح الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، سواء من خلال الطرح المباشر من قبل الهيئة، أو من خلال شركات التسويق العقارى، كما أن هناك خطة لطرح المزيد من الأراضى والوحدات ضمن مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، نهاية العام الجاري.. ويتم التنسيق مع السلطات المختصة لإتاحة قطع الأراضى السكنية الصغيرة للمواطنين، كما أنه سيتم إيجاد فرص استثمارية ضمن محور المستثمر الصغير، من أجل إتاحة الفرصة لمختلف شرائح المستثمرين.


وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التنسيق مع شركات التسويق العقاري لوضع محفزات للسوق العقارية، وتلبية احتياجات المواطنين، ومن أبرزها إطالة فترة السداد.


وأشار الوزير، إلى أنه يتم حاليا دراسة منح التيسيرات فى ملف التعامل على الوحدات السكنية، ولدينا خطة تحفيزية لتخفيض رسوم التنازل داخل أجهزة المدن الجديدة، من أجل إثبات حقوق الملكية للمواطنين، موضحًا أنه سيكون هناك أساليب متنوعة لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية، موضحًا أن هناك نهجا جديدا لطرح الوحدات السكنية الجارى تنفيذها، وتسليمها فى توقيتات محددة طبقًا للبرامج الزمنية للتنفيذ.

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