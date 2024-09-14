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رياضة

مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين على ساوثهامبتون

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

انتهي الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، المقامة حاليًا  في رابع جولات الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، بتقدم مانشستر بهدفين دون رد في اللقاء.

وأحرز أهداف مانشستر يونايتد كلا من ماتياس دي ليخت 34 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف ماركوس راشفورد في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

ويسعى المدرب الهولندي إيريك تين هاج للنجاة من الإقالة عبر إيقاف سلسلة الهزائم المتتالية، وذلك بعد خسارة مانشستر يونايتد في آخر جولتين أمام برايتون وليفربول، ليهبط للمركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

وقرر تين هاج وضع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو على مقاعد البدلاء، لاسيما بعد أخطائه الفادحة أمام ليفربول، ليدفع بالدنماركي كريستيان إريكسن بدلا منه.

وعاد أليخاندرو جارناتشو للجلوس على مقاعد البدلاء لصالح أماد ديالو، فيما يظهر مانويل أوجارتي إلى جواره بعدما دخل القائمة لأول مرة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون 

وتضم تشكيلة الشياطين الحمر كلا من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - أليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت.

خط الوسط: كريستيان إريكسن - ماينو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أماد ديالو - زيركزي - ماركوس راشفورد.

تشكيل ساوثهامبتون ضد مانشستر يونايتد 

ويبدأ ساوثهامبتون بتشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: سوجاوارا - بيدناريك - ستيفينس - ووكر بيترز.

خط الوسط: داونس - أوجوتشوكوو - فيرنانديز.

خط الهجوم: ديبلينج - آرتشر - بريريتون دياز.

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