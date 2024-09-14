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حوادث

حيثيات خفض درجة موظف غادر العمل بدون خط سير

مجلس الدولة
مجلس الدولة

 أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها برفض طعن سكرتير بمندوبية داقوف التابعة لإدارة الشئون الاجتماعية بسمالوط، ويطالب بإلغاء حكم صادر ضده بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، لما نسب إليه، بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو أذن عام ٢٠١٨ لمدة يوم واحد، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده.

 

لم يؤد العمل المنوط به بأمانة

 وذكرت المحكمة أنه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو أذن عام ٢٠١٨، وتواجده بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد المبلغ محل التحقيق أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون، وقام بالتوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالوحدة يوم 16/12/2018حال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة للتعليمات.

كما نسبت إليه حرر خطاب مؤرخ 28/4/2019 تضمن على خلاف الحقيقة عدم مغادرته لمقر الوحدة طوال خلافا للحقيقة وحصل على توقيع رئيس عليه بالمخالفة للتعليمات.

كما قام بالاستيلاء على معاش المتوفية باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5/10/2010 حتى 3/6/2018 وقدرة 34939,44 جنيه، وقام بسداده مضافا إليه فوائد التأخير بإجمالى 65980 جنيه بتاريخ 16/12/ 2018.

حمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية.عليا.

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