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أخبار مصر

الرعاية الصحية تطلق حملة «بديل الدواء بأمان»

هيئة الرعاية الصحية،
هيئة الرعاية الصحية، فيتو

 أطلقت هيئة الرعاية الصحية حملة "بديل الدواء.. بأمان"، حيث تهدف الحملة إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية في مصر من خلال توفير بدائل دوائية فعالة وآمنة بأسعار مناسبة.

 

حملة "بديل الدواء.. بأمان" 

 وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أن هذه الخطوة تسهم في تحسين توفر الأدوية واستدامتها لجميع المواطنين.  

وكشفت هيئة الرعاية الصحية عن أهم أهداف الحملة وتشمل:

1- تنويع مصادر الأدوية: استخدام الأدوية البديلة والمثيلة يقلل الاعتماد على مصدر واحد، مما يقلل من مخاطر نقص الأدوية.

2- خفض التكاليف: الأدوية البديلة والمثيلة تكون عادةً أقل تكلفة، مما يسهل وصول المرضى ذوي الدخل المحدود إليها ويقلل العبء المالي على النظام الصحي.

3- تعزيز ثقة المستهلك: التوعية حول فعالية وأمان الأدوية البديلة يعزز ثقة المرضى والأطباء في استخدامها.

تشجع الإنتاج المحلي للأدوية

4- تشجيع التصنيع المحلي: الحملة تشجع الإنتاج المحلي للأدوية، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل.

5- تحقيق الأمن الدوائي: دعم الأدوية المثيلة يعزز استقلالية سوق الدواء ويقلل الاعتماد على المستورد. 

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