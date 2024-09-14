ريال مدريد وليفربول يهددان استمرار الجوهرة الألمانية مع بايرن ميونخ

يواجه فريق بايرن ميونخ ضغوطات حادة في طريق الاحتفاظ بخدمات جوهرته الألمانية جمال موسيالا، بالتزامن مع تزايد عدد الأندية الأوروبية العملاقة الراغبة في الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث العملاق البافاري عن استعادة مجده المحلي تحت قيادة مدربه الجديد البلجيكي فينسنت كومباني، بعد فقدان لقب الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن الموسم الماضي، لكن هذه المساعي تصطدم بمشكلات جانبية أبرزها غموض مستقبل العديد من نجومه.

بايرن ميونخ يخشى خسارة جمال موسيالا

ويخشى بايرن ميونخ خسارة عدد من أبرز لاعبيه يتقدمهم جمالا موسيالا وجوشوا كيميتش، مع اقتراب عقودهم الحالية على الانتهاء، من دون التواصل الى اتفاق للتمديد، الأمر الذي يضع العملاق البافاري في مأزق حقيقي.

صراع عمالقة أوروبا على صفقة جمال موسيالا

وبفعل هذه الأنباء، تزايد عدد الأندية العملاقة الراغبة في الحصول على خدمات موسيالا، بعد انضمام ليفربول إلى سباق الظفر بالجوهرة الألمانية موسيالا، إلى جانب ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وسبق لعضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، ماكس إيبرل القول: "نتمنى بقاء موسيالا معنا لسنوات قادمة، وتجديد عقده الحالي، نريد أن يصبح واجهة بايرن ميونخ الرئيسية في المستقبل".

جمال موسيالا، فيتو

أسباب تقود موسيالا للرحيل

حسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن الطموحات الأوروبية قد تبدو السبب الأكثر منطقية، والتي قد تدفع اللاعب الشاب للرحيل عن العملاق البافاري صوب أحد الأندية العملاقة، أمثال ريال مدريد أو برشلونة أو حتى مانشستر سيتي.

ويعود آخر لقب في دوري أبطال أوروبا دخل خزائن بايرن ميونخ إلى عام 2020، وتحديدًا في زمن جائحة كورونا، رغم أن الفريق البافاري دائم الحضور في الأدوار الاقصائية ضمن المسابقة الأوروبية الشهيرة خلال السنوات الأخيرة.

لكن الخسائر المتتالية التي تلقاها بايرن ميونخ أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، خلال العقد الأخير، دفعت الكثير من لاعبي العملاق البافاري للاعتراف بوجود فارق في المستوى بين الفريقين، ما قد يدفع اللاعب لبحث فكرة الانتقال إلى النادي الملكي في المستقبل، خاصة أن الأخير يضم في صفوفه أفضل لاعبي العالم، يتقدمهم كيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور.

ومع تراجع مستوى الدوري الألماني في السنوات الأخيرة، لم يعد الفوز بلقب البوندسليجا أو السيطرة عليه أمرًا يثير اللاعبين، فيما يعد نجاح النجوم الألمان خارج حدود بلادهم -أمثال توني كروس، أنطونيو رودريغر، كاي هافيرتز- خطوة قد تعزز من رحيل موسيالا في الصيف المقبل.

ومع ارتفاع معدلاته التهديفية، بتسجيل 32 هدفًا في 47 مباراة عبر مختلف المسابقات في الموسم الماضي، سيكون جمال موسيالا الهدف الأبرز في ميركاتو الصيف المقبل، خاصة بعد تألقه الكبير في منافسات يورو 2024 الأخيرة.

تبقى هناك نقطة أخيرة، تتمثل في حلم الفوز بالكرة الذهبية، فإذا ما أراد النجم الشاب حمل الجائزة الفردية الأغلى في كرة القدم، سيتعين عليه كثيرًا التفكير في البحث عن فريق جديد، وتحديدًا ارتداء قميص أحد عملاقي إسبانيا، بعد فشل بايرن ميونخ الذريع في الدفاع عن حق لاعبيه في الفوز بالجائزة، وكان آخرهم فرانك ريبيري وروبرت ليفاندوفسكي.