لقطات من حفل رامي صبري بالساحل الشمالي

أحيا النجم رامي صبري حفلا غنائيا ضخما بمارينا مراسي الساحل الشمالي خلال الساعات الماضية في حفل كامل العدد، امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

حفل رامي صبري فى الساحل

وحرص رامي على تقديم عدد كبير من أغانيه السابقة، بالإضافة إلى ألبومه الجديد "جامد كدة كدة"، حيث تفاعل الجمهور مع الأغنيات الحديثة.

وبعد النجاح الكبير عربيا خلال الفترة الماضية؛ يتواجد النجم رامي صبري في مجموعة من الحفلات الضخمة بين جمهوره بالوطن العربي ومنها حفله بالكويت وحفله بالمملكة العربية السعودية وحفله بقطر.

كما يستعد رامي صبري للانطلاق بجولة من الحفلات الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.