مهرجان الغردقة يعرض مشروعات تخرج كبار المخرجين

ينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضمن دورته الثانية التي تنطلق في الفترة من 19 وحتى 24 سبتمبر الجاري، برنامجا سنويا خاصا يعرض فيه مشروعات تخرج كبار المخرجين من أبناء وخريجي المعهد، بالتعاون مع المعهد العالي للسينما وعميدته الدكتورة إيمان يونس.

مشروعات تخرج كبار المخرجين

يعرض المهرجان ضمن هذا البرنامج مشروعات مع مرتبة الشرف للمخرج الكبير هاني لاشين وفيلما آخر من إخراجه أيضا بعنوان القارب الذي يعد بداية التعاون المشترك بينه وبين الفنان العالمي الراحل عمر الشريف قدمه لاشين عام 1980 بعد تخرجه من المعهد بأربعة أعوام.

ويضم البرنامج عروضا هي أخر شتا للمخرجة ساندرا نشأت ومن بطولة مني زكي وداليا إبراهيم ووسط البلد للمخرج أمير رمسيس ومن بطولة عمرو سعد.

يقول المخرج أمير رمسيس: رائع جدا أن نستعيد مشروعات تخرجنا مع أجيال جديدة ونسترجع معها ذكرياتنا خلال فترة الدراسة بالمعهد وتفاصيل عشناها ونحن نحضر لمشروعات تخرجنا والمجهود الذي بذلناه بعشق شديد خلال فترات التصوير الممتعة .

وأضاف: سأشاهد فيلمي مع الجمهور بعين مختلفة تماما عن عين الطالب الذي قدم المشروع وهو ينتقل من مرحلة الهواية والدراسة الي مرحلة الاحتراف والعمل.

ومن جانبه ذكر السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن برنامج مشروعات تخرج كبار المخرجين سيكون سنويا في دورات المهرجان المقبلة بهدف إحياء هذه المشروعات وإستعادة مشاهدتها مع أجيال مختلفة من الشباب.

وقال: أن هذا البرنامج سيضم في عروضه خلال السنوات القادمة مشروعات لمخرجين كبار مثل الراحل الدكتور سمير سيف والمخرجة هالة خليل والمخرج شريف عرفة والمخرج مروان حامد وأخرين وهذه الأعمال قدمها المعهد للمهرجان لعرضها لجمهوره.

يشار إلى أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وفندق صن رايز جاردن بيتش وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتى 24 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ.