يعرض قريبًا، أبرز التوقعات لأحداث وشخصيات مسلسل مطعم الحبايب

يعتبر مسلسل مطعم الحبايب من الأعمال التي ستعرض في بداية شهر أكتوبر المقبل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد مالك وهدى المفتي.

أبرز التوقعات لأحداث وشخصيات مسلسل مطعم الحبايب

ويعتبر مسلسل مطعم الحبايب من أبرز المسلسلات التي تدور أحداثها حول الطبخ والطعام، ويتوقع البعض أن يقوم الفنان أحمد مالك بدور الشيف في المسلسل، خاصة أن ملابسه في البوستر تدل على هذا الأمر، وبما أن الأحداث تدور داخل المطبخ فمن المتوقع أن نشهد تفاصيل العمل تحت ضغط الطلبات وكواليس الحياة داخل مطبخ احترافي.

وبما أن بيومي فؤاد وإسلام إبراهيم وانتصار متواجدين بالعمل فهناك احتمالية كبيرة أن يضم المسلسل أحداثًا كوميدية، كما أن وجود أحمد مالك وهدى المفتي سويًا يشير إلى أن هناك قصة حب محتملة ستجمع بين هذا الثنائي الناجح، وكان الفنان بيومي فؤاد قد ظهر في فيديو ترويجي قصير ومن حديثه يبدو أن “مطعم الحبايب” سوف يقدم أكلات من المطبخ المصري.

موعد بدء عرض مسلسل مطعم الحبايب

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل مطعم الحبايب يوم الخميس ٣ أكتوبر المقبل، وسيتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة شاهد.

مسلسل مطعم الحبايب

وتدور قصة المسلسل داخل المطبخ فيما يطلق عليها دراما المطبخ، وهو ما يؤكده أيضًا اسم المسلسل.

ومسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.